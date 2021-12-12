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В Рязанской области 13 декабря ожидается мокрый снег
В Рязанской области в понедельник, 13 декабря, днем местами пройдет мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 13 декабря, днем местами пройдет мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Местами туман, гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит −8…−3 градусов, днем −5…−0 градусов.