В Рязанской области 13 декабря ожидается мокрый снег
В Рязанской области в понедельник, 13 декабря, днем местами пройдет мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 13 декабря, днем местами пройдет мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Местами туман, гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −8…−3 градусов, днем −5…−0 градусов.