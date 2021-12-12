В Хабаровском крае две школьницы ограбили и жестоко убили пенсионера

В поселке Сортировка Хабаровского края две школьницы 14 и 13 лет до смерти избили 60-летнего соседа, похитили деньги и разнесли квартиру, сообщает
По данным источника, подруги в полночь выбили дверь в квартиру к пенсионеру. Девочки отняли у него около 10 тысяч рублей и после этого разнесли квартиру. Школьницы избили пожилого мужчину, положили дверь на него, а затем начали прыгать на ней. Истязания длились около трех часов. Пенсионер скончался.
На шум пришла соседка, школьницы напали на нее. Ей удалось сбежать и вызвать полицию.
Когда на место приехали полицейские, мужчина был еще жив, но скончался в больнице. На теле были множественные гематомы, повреждены внутренние органы.
Злоумышленниц задержали. Они угрожали пустить газ в квартире, убить сотрудников полиции и других соседей.