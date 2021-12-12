Под Владимиром пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Гороховецком районе Владимирской области произошла смертельная авария, погибли пяти человек. О трагедии сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Гороховецком районе Владимирской области произошла смертельная авария, погибли пяти человек. О трагедии сообщает пресс-служба УМВД по региону.
На трассе М7 «Волга» ночью 12 декабря столкнулись грузовик и легковой автомобиль. По предварительной информации, водитель ВАЗ врезался в грузовик Hino, когда фура стояла на обочине.
От удара скончались водитель и четверо пассажиров легковушки.