Володин рассказал о проработке законопроекта о введении QR-кодов для россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о проработке законопроекта о введении QR-кодов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о проработке законопроекта о введении QR-кодов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, президент Владимир Путин ответил на все риски и опасения, которые высказываются в обществе по теме двух законопроектов: о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте и поправках в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Путин пообещал постараться «не допустить никаких опрометчивых решений».

По словам президента, законопроект носит рамочный характер. Он должен быть проработан дополнительно на местах.

Регионам передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Действовать нужно «очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, не создавать дополнительных проблем для людей».

Кроме того, нужно понять, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье граждан.

«Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», — написал Володин.

В понедельник, 13 декабря, пройдут заседания фракций в Госдуме с участием представителей Правительства.