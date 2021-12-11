В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации кабины
В московском аэропорту Шереметьево в субботу, 11 декабря, экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании Nordwind. Предварительная причина — разгерметизация кабины пилотов, сообщает РЕН ТВ.
В московском аэропорту Шереметьево в субботу, 11 декабря, экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании Nordwind. Предварительная причина — разгерметизация кабины пилотов, сообщает
Самолет выполнял рейс Москва — Краснодар. Он вылетел из Шереметьево в 6:30, но после обнаружения разгерметизации экстренно сел. Пасссажиры надевали кислородные маски. Пострадавших нет.
Сообщается, что людей отправят в Краснодар другим рейсом.
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