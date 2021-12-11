В Саратовской области мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью своих знакомых. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, в городе Ершове семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому. В ночь на субботу супруги вышли в магазин, оставив полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына с гостем. В это время мужчина надругался над девочкой.

Когда мать вернулась домой, она увидела кровоподтек на лице дочери и повреждения на теле. Родители вызвали сотрудников полиции и доставили ребенка в больницу. Девочке оказывают помощь. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи также дадут юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики.