В Ряжском районе мужчина угрожал зарезать приятеля из-за споров об алкоголе

В Ряжском районе полицейские предотвратили преступление, которым могло закончиться застолье трех друзей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Ряжском районе полицейские предотвратили преступление, которым могло закончиться застолье трех друзей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель Ряжского района. Он сообщил, что нетрезвый друг угрожает зарезать его товарища. Правоохранители выехали на вызов.

По предварительной информации, трое знакомых дома у одного из них распивали алкоголь. Спиртное закончилось, гости стали требовать от хозяина дома, чтобы он угостил их, так как якобы всегда пьет за их счет. Хозяину дома это не понравилось, он схватил кухонный нож и пригрозил одному из гостей расправиться с ним, если он не уйдет. Второй мужчина в это время обратился в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.