В Рязанской области выявили еще 215 случаев коронавируса

В Рязанской области еще 215 жителей заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил федеральный оперштаб. Всего COVID-19 заболел 57 931 человек.

В Рязанской области еще 215 жителей заразились коронавирусом. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил федеральный оперштаб. Всего COVID-19 заболел 57 931 человек.

За сутки скончался 21 житель региона, выздоровели 565 человек.

За время пандемии умерли 2184 пациента с коронавирусом, выздоровели 51 582 рязанца.

В России уже четыре дня подряд регистрируют чуть больше 30 тысяч случаев COVID-19 — за сутки выявили 30 288 заразившихся. В стране умер 1171 пациент с коронавирусной инфекцией.