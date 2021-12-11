В Рязани задержали мужчину, бросающего в окна лед

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, который хулиганил. Он числился в федеральном розыске, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские задержали мужчину, который хулиганил. Он числился в федеральном розыске, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 10 декабря, около 23:00 патрульные полицейские в Советском районе Рязани получили сообщение, что на улице Совхозной двое неизвестных совершают хулиганские действия — бросают в окно дома лед. Автопатруль задержал двух нетрезвых мужчин по указанному адресу.

Один из приятелей, 34-летний рязанец, имеет судимость за кражу и в настоящее время находится под следствием. В августе его уличили в хищении продукции из двух сетевых алкомаркетов в Советском районе и трех фактах хищений аккумуляторов в Октябрьском районе. Мужчина не являлся на проведение следственных действий и был объявлен в федеральный розыск.

Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.