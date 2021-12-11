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В России для выплат малоимущим семьям выделили 14 миллиардов рублей
Правительство выделило около 14 миллиардов рублей для выплат малообеспеченным семьям. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство выделило около 14 миллиардов рублей для выплат малообеспеченным семьям. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Их могут получить матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране он составляет примерно 5,5 тысяч рублей в месяц.