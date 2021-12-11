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В Петербурге 16-летнюю девушку на улице облили кислотой
В Санкт-Петербурге молодой человек облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Полиция задержала 24-летнего злоумышленника, сообщает МК.

В Санкт-Петербурге молодой человек облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Полиция задержала 24-летнего злоумышленника, сообщает МК.

Нападение произошло в пятницу, 10 декабря, около 18:30 на набережной канала Грибоедова. Молодой человек подошел к своей знакомой и ее спутнику и плеснул им в лицо кислотой. Девушка оказалась бывшей возлюбленной напавшего.

Пару доставили в больницу с различными химическими ожогами. Девушка находится в тяжелом состоянии, у ее спутника состояние удовлетворительное.

Подозреваемого задержали через несколько часов на Московском проспекте. Он объяснил свой поступок ревностью.