В Петербурге 16-летнюю девушку на улице облили кислотой

В Санкт-Петербурге молодой человек облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Полиция задержала 24-летнего злоумышленника, сообщает МК.

В Санкт-Петербурге молодой человек облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника. Полиция задержала 24-летнего злоумышленника, сообщает МК.

Нападение произошло в пятницу, 10 декабря, около 18:30 на набережной канала Грибоедова. Молодой человек подошел к своей знакомой и ее спутнику и плеснул им в лицо кислотой. Девушка оказалась бывшей возлюбленной напавшего.

Пару доставили в больницу с различными химическими ожогами. Девушка находится в тяжелом состоянии, у ее спутника состояние удовлетворительное.

Подозреваемого задержали через несколько часов на Московском проспекте. Он объяснил свой поступок ревностью.