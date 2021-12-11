В Москве подростки-испытатели вакцины «Спутник М» получат выплаты

В Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей. Компенсацию смогут получить 500 участников, согласившихся сдать анализ крови пять раз по ходу исследования, сообщает РБК.

В Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей. Компенсацию смогут получить 500 участников, согласившихся сдать анализ крови пять раз по ходу исследования, сообщает РБК .

Сейчас идет третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. В испытаниях примут участие 3 тысяч подростков. Добровольцы могут получить 15 тысяч рублей компенсации.

Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений подведомственных департаменту здравоохранения столицы.

Чтобы получить деньги, подросток должен согласиться на введение двух компонентов вакцины и после пять раз сдать кровь на иммуногенность.

По словам одной из сотрудниц медучреждения, до начала исследований подросток должен сдать кровь на антитела к вирусу. При их наличии ребенка не вакцинируют. При отсутствии антител нет подросток пройдет ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, ПЦР-тест и мочу. При нормальных показателях несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию.

По словам другого источника, наблюдать за ребенком будут в течение года. Подросток будет вести дневник вакцинируемого, врачи с помощью телемедицинских технологий будут удаленно следить за его состоянием.

Источник, близкий к Минздраву, назвал выплату «компенсацией за неудобства», добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V».