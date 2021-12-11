\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
-9°
Вск, 12
-4°
Пнд, 13
-2°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 16:47
Нал. EUR 81.70 / 83.65 16:47
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
3 004
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
3 325
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
3 654
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
9 421
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Москве подростки-испытатели вакцины «Спутник М» получат выплаты
В Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей. Компенсацию смогут получить 500 участников, согласившихся сдать анализ крови пять раз по ходу исследования, сообщает РБК.

В Москве участникам третьей фазы испытаний подростковой вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей. Компенсацию смогут получить 500 участников, согласившихся сдать анализ крови пять раз по ходу исследования, сообщает РБК.

Сейчас идет третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. В испытаниях примут участие 3 тысяч подростков. Добровольцы могут получить 15 тысяч рублей компенсации.

Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений подведомственных департаменту здравоохранения столицы.

Чтобы получить деньги, подросток должен согласиться на введение двух компонентов вакцины и после пять раз сдать кровь на иммуногенность.

По словам одной из сотрудниц медучреждения, до начала исследований подросток должен сдать кровь на антитела к вирусу. При их наличии ребенка не вакцинируют. При отсутствии антител нет подросток пройдет ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, ПЦР-тест и мочу. При нормальных показателях несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию.

По словам другого источника, наблюдать за ребенком будут в течение года. Подросток будет вести дневник вакцинируемого, врачи с помощью телемедицинских технологий будут удаленно следить за его состоянием.

Источник, близкий к Минздраву, назвал выплату «компенсацией за неудобства», добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V».