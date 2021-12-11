В Госдуме призвали в короткие сроки ужесточить наказание для педофилов

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Об этом она рассказала РИА Новости.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Об этом она рассказала РИА Новости .

По ее словам, многие подобные преступления повторяются.

«И даже химическая кастрация в большинстве случаев не является решением проблемы: сделал укол, восстановил функцию», — рассказала Лантратова.

Также политик считает, что педофилов после отбывания срока нужно брать под контроль, чтобы максимально ограничить их доступ к детям. Если надзорные органы будут контролировать все передвижения таких людей, то многие преступления будут предотвращены. Она добавила, что важно рассмотреть вопрос введения пожизненного заключения для рецидивистов.

Напомним, проект об ужесточении наказания для педофилов в сентябре внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. В нем в ряде случаев предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов.