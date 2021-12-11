Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылками

ОНФ предупредил россиян, что мошенники начали применять схемы, при которых жертвы самих звонят злоумышленникам. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

ОНФ предупредил россиян, что мошенники начали применять схемы, при которых жертвы самих звонят злоумышленникам. Об этом рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она пояснила, что раньше такой способ применяли в основном лжеюристы и медцентры. Жертвами таких схем ежегодно становятся десятки тысяч россиян.

«В последний год, действительно, все чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — рассказала Лазарева.

По ее словам, такая схема учитывает психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Человек убежден, что инструкции от оператора помогут решить проблему. Например, избавиться от ненужных подписок, вернуть деньги или увеличить размер ежемесячных выплат.

Кроме того, если человек при получении рассылки решил позвонить сам, то для его убеждения не потребуется лишних усилий, подчеркнула Лазарева.