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Кардиолог рассказал о симптомах инфаркта головного мозга
Кардиолог Азизхон Аскаров перечислил симптомы инфаркта головного мозга. Об этом он рассказал 10 декабря сайту aif.ru.

Кардиолог Азизхон Аскаров перечислил симптомы инфаркта головного мозга. Об этом он рассказал 10 декабря сайту aif.ru.

По словам врача, в течение получаса-часа до инфаркта головного мозга возможны ухудшение координации движений, тошнота, а также головная боль.

Кроме того, незадолго до инфаркта пациент может чувствовать онемение в руках и жаловаться на снижение зрения.

Врач пояснил, как протекают три стадии инфаркта мозга. Первый признак — нарушение сознания, второй — замедление речи, она становится бессвязной и смазанной.

«Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах», — добавил Аскаров.

При подобных признаках необходимо срочно вызывать скорую помощь.