Юлия Рокотянская поздравила старейшую школу Рязани со 150-летием

Школа № 7 — старейшая в Рязани. Она преемница двух гимназий, основанных еще в царской России и преобразованных в 1918 году в единое учебное заведение. Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался госпиталь.

Председатель рязанской гордумы Юлия Рокотянская посетила юбилей школы № 7 «Русская классическая школа», которая в этом году отпраздновала 150-летие со дня образования. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила пресс-служба гордумы.

Школа № 7 — старейшая в Рязани. Она преемница двух гимназий, основанных еще в царской России и преобразованных в 1918 году в единое учебное заведение. Во время Великой Отечественной войны в стенах школы располагался госпиталь.

В настоящее время в школе продолжают поддерживать и развивать лучшие традиции образования.

«Мы по праву считаем школу № 7 одной из лучших в городе. Главное богатство школы — это люди. Каждый учитель — не только высокопрофессиональный педагог, но и чуткий, понимающий человек, умеющий найти подход к ребенку, уважающий личность маленького гражданина. Большое спасибо преподавателям и низкий поклон за все, что вы делаете для наших детей! Особые слова признательности - ветеранам школы. Своим многолетним трудом они заложили основы сегодняшних достижений», — сказала Юлия Рокотянская.

Глава муниципального образования пожелала выпускникам, ученикам, педагогам новых достижений, побед, крепкого здоровья, творческих успехов, а школе — процветания и развития. Лучших учителей наградили.