В Шиловском районе из-за ледостава закрыли паромную переправу
Когда лед на реке станет устойчивым, через Оку организуют ледовую переправу.
В Шиловском районе из-за ледостава закрыли паромную переправу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
В пятницу, 10 декабря, с 10:00 около села Юшта закрыли паромную переправу через Оку. На месте выставили предупреждающие знаки.
Вместо паромной переправы до населенных пунктов можно доехать по объездной дороге.
В минтрансе уточнили, что когда лед на реке станет устойчивым, через Оку организуют ледовую переправу.
Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании поездок.
Фото сайт ИД «Пресса»