В Шиловском районе из-за ледостава закрыли паромную переправу

Когда лед на реке станет устойчивым, через Оку организуют ледовую переправу.

В Шиловском районе из-за ледостава закрыли паромную переправу. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В пятницу, 10 декабря, с 10:00 около села Юшта закрыли паромную переправу через Оку. На месте выставили предупреждающие знаки.

Вместо паромной переправы до населенных пунктов можно доехать по объездной дороге.

В минтрансе уточнили, что когда лед на реке станет устойчивым, через Оку организуют ледовую переправу.

Автомобилистов попросили учитывать информацию при планировании поездок.

Фото сайт ИД «Пресса»