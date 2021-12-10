В Сапожке задержали 33-летнего пьяного водителя

Медосвидетельствование показало в крови водителя 0,284 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сапожке задержали 33-летнего пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили «ВАЗ-21140» для проверки. За рулем легковушки был 33-летний местный житель. При общении с ним полицейские заметили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта, неустойчивую походку, резкое покраснение кожи лица.

Медосвидетельствование показало в крови водителя 0,284 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и составили на нарушителя административный протокол.