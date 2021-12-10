В Рыбном осудили неплательщицу алиментов

Ее приговорили к реальному сроку.

В Рыбном осудили неплательщицу алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в отношении женщины исполнительное производство возбудили судебные приставы. Ее привлекали к административной ответственности. Однако она все равно не выплачивала алименты на содержание ребенка. Уважительной причины у нее не было.

В итоге женщину осудили по части 1 статьи 157 УК РФ («Совершение неуплаты родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершенно неоднократно»). Рыбновчанку приговорили к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.