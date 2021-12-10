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В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса
Данные приведены на пятницу, 10 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Число летальных случаев в регионе достигло 2 163.

За сутки коронавирус выявили у 217 жителей Рязанской области. Всего с начала пандемии — у 57 716. Выздоровели за прошедшие сутки 461 человек. Всего число вылечившихся достигло 51 017.

В России за сутки выявили 30 873 новых случаев COVID-19. С начала пандемии заболели 9 956 679 человек. За сутки выздоровели 35 657 человек. С начала пандемии число вылечившихся достигло 8 673 518. За сутки зарегистрировали 1 176 смертей от COVID-19. Всего — 287 180.