В Рязани женщина чуть не родила в машине скорой помощи

Женщина родила девочку через 15 минут, после того как ее доставили в перинатальный центр.

В Рязани женщина чуть не родила в машине скорой помощи. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В рязанский перинатальный центр доставили женщину, которая родила через 15 минут после госпитализации.

Пациентка рассказала, что схватки у нее начались около шести часов утра. По опыту предыдущих первых родов она знала, что процесс может затянуться, поэтому не стала обращаться в больницу.

Но спустя три часа ей пришлось вызвать скорую помощь, так как роды перешли в завершающую стадию.

Фельдшер городской станции скорой помощи Светлана Ведищева рассказала, что в практике врачей такие случаи не редкость.

«Лично у меня это третий. Я была готова принять роды в дороге. Здесь нужна собранность, умение применить все свои навыки и знания в нестандартной ситуации. Сейчас в бригаде проходит производственную практику студентка РязГМУ им. Павлова. Она принимала непосредственное участие в оказании помощи пациентке, при этом не растерялась, проявив выдержку и самообладание», — отметила врач.

Ближайшим медучреждением к дому женщины был перинатальный центр, где ее уже ожидала родовспомогательная бригада: акушер-гинеколог, неонатолог и акушерка.

Как только женщину перевели из приемного отделения в родильный зал, у нее родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Заместитель главного врача перинатального центра Тамара Шевлякова отметила, что зимой работу часто затрудняют природные факторы.

"В этот раз скорая беспрепятственно доставила женщину к нам. И еще пятнадцать минут потребовалось, чтобы принять роды. Сейчас мама и ее новорожденная дочь чувствуют себя удовлетворительно и уже ждут выписки", — уточнила врач.