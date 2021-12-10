В Рязани задержали двух сутенерш

Они организовали в городе деятельность 11 проституток.

В Рязани полицейские задержали двух сутеренш. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники обратили внимание на активность в интернете, характерную для организации выездов проституток. Полицейские узнали, что к координации действий некоторых женщин причастна 25-летняя рязанка.

При помощи оперативной комбинации полицейские задержали с поличным 21-летнюю проститутку. Ее привлекут к административной ответственности.

Позже правоохранители узнали, что к организации деятельности 11 проституток в возрасте от 18 до 42 лет причастны 25-летняя и 52-летняя рязанки. Их задержали.

По предварительным данным, 52-летняя женщина координировала работу 11 проституток. Она была организована так, чтобы кто-то мог приехать на вызов для предоставления «интимных услуг» в любое время. 25-летняя рязанка помогала женщине. Она выполняла диспетчерские функции и при необходимости могла заменить кого-то из «сотрудниц».