В Рязани задержали 21-летнего курьера-соучастника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду»

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Р. Ф. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Рязани задержали 21-летнего курьера-соучастника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

У двух жительниц Шлакова 84 и 75 лет мошенники похитили 400 тысяч рублей. Неизвестные позвонили женщинам и представились сотрудниками силовых структур. Пенсионеркам сообщили, что их близкий родственник попал в ДТП и чтобы «не заводить» уголовное дело, предложили передать курьеру деньги. В разговоре трубку передавали и самому «родственнику», который упрашивал отдать деньги, чтобы он не сел в тюрьму. Обе рязанки не сразу позвонили родственникам для уточнения, а уже после того, как передали деньги мошенникам.

Полицейские выяснили, что курьер передвигался на такси. В итоге личность мужчины установили, его задержали. Им оказался 21 летний рязанец.

Молодой человек рассказал, что устроился на работу курьером через сайт бесплатных объявлений и знал, что занимается незаконной деятельностью. Он похитил у 84-летней рязанки 100 тысяч рублей, а у 75-летней жительницы Рязани — 300 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Ему грозит до шести лет тюрьмы. Полиция проверит его причастность к другим подобным преступлениям.