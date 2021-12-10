В Рязани в массовом ДТП на Куйбышевском шоссе пострадал двухмесячный ребенок

Авария случилась днем пятницы, 10 декабря.

На окраине Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 10 декабря, примерно в 12:30, напротив дома № 28 по Куйбышевскому шоссе.

По предварительным данным, 34-летний мужчина на Mercedes Benz CLS350 врезался в два автомобиля Volkswagen Polo, а также Volkswagen Jetta.

Пострадали 36-летняя водитель Volkswagen Polo и двухмесячный пассажир легковушки. Они обращались за медицинской помощью. Проводится проверка.