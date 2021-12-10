В Рязани мошенники от имени ТРЦ «Виктория плаза» продавали косметику

В администрации торгового центра сообщили, что не имеют к этому отношения и призвали рязанцев проявлять осторожность.

В Рязани мошенники от имени ТРЦ «Виктория плаза» продавали косметику. Об этом сообщили в группе торгового центра « ВКонтакте » в пятницу, 10 декабря.

В посте указано, что мошенники, действующие от имени ТРЦ занимались поквартирными опросами и продажей косметики.

"Сообщаем Вам, что ТРЦ «Виктория Плаза» не имеет к этому никакого отношения. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны", — сообщили в администрации торгового центра.