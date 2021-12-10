В России ввели временный запрет на ввоз живой птицы из Чехии

Под ограничения попали также инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили РИА Новости .

Под ограничения попала не только живая птица, но также инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция.

Временный запрет ввели из-за неблагополучных по гриппу птиц в Южно-Моравском краю и Либерецком.

«В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 10 декабря 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий Чешской республики: край Южно-Моравский, край Либерецкий», — сообщается в пресс-релизе.

Также из Чехии запретили поставки кормов и кормовых добавок для птиц.