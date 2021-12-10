\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
-8°
Вск, 12
-5°
Пнд, 13
-2°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 16:47
Нал. EUR 81.70 / 83.65 16:47
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
2 450
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
2 774
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
3 105
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
8 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России ввели временный запрет на ввоз живой птицы из Чехии
Под ограничения попали также инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили РИА Новости.

Под ограничения попала не только живая птица, но также инкубационные яйца, мясо птицы, готовая мясная продукция.

Временный запрет ввели из-за неблагополучных по гриппу птиц в Южно-Моравском краю и Либерецком.

«В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 10 декабря 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий Чешской республики: край Южно-Моравский, край Либерецкий», — сообщается в пресс-релизе.

Также из Чехии запретили поставки кормов и кормовых добавок для птиц.