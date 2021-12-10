В России с начала пандемии сделали более 230 миллионов тестов на коронавирус

Цифру привели в пресс-службе Роспотребнадзора.

С начала пандемии российские специалисты сделали более 230 миллионов тестов на COVID-19. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 230,4 миллиона тестов на коронавирус», — указано в сообщении. За сутки врачи сделали 629 тысяч исследований.

По информации ведомства, около 1,65 миллиона человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.