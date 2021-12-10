\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-8°
Вск, 12
-4°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.50 / 74.30 12:10
Нал. EUR 82.00 / 83.80 12:10
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
2 021
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
2 341
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
2 696
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
8 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минстрой предложил ввести штрафы для арендодателей
Минстрой планирует ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой информсистемы ГИС. Из-за этого ежегодно бюджет страны недополучает до 162 миллиардов рублей.

В России предложили ввести штрафы для арендодателей. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект Минстроя.

Ведомство планирует ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой информсистемы ГИС. Из-за этого ежегодно бюджет страны недополучает до 162 миллиардов рублей.

Согласно проекту, таких арендодателей обяжут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию в системе ГИС. В случае, если этого не сделать, их будут штрафовать: для физлиц — от 500 до 2,5 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение физлиц предлагается штрафовать на 3-5 тыс. руб., юрлиц — на 30-50 тыс. руб.

«Идет активное взаимодействие с заинтересованными участниками и федеральными органами исполнительной власти. Планируем, что к весенней сессии урегулируем все вопросы и внесем законопроект в Государственную думу», — сказал замминистра Никита Стасишин.

Минстрой пояснил, что платформу ГИС интегрируют с ФНС и другими регуляторами.