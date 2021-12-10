Минстрой предложил ввести штрафы для арендодателей

Минстрой планирует ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой информсистемы ГИС. Из-за этого ежегодно бюджет страны недополучает до 162 миллиардов рублей.

В России предложили ввести штрафы для арендодателей. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на законопроект Минстроя.

Ведомство планирует ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой информсистемы ГИС. Из-за этого ежегодно бюджет страны недополучает до 162 миллиардов рублей.

Согласно проекту, таких арендодателей обяжут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию в системе ГИС. В случае, если этого не сделать, их будут штрафовать: для физлиц — от 500 до 2,5 тыс. руб., для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. За отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение физлиц предлагается штрафовать на 3-5 тыс. руб., юрлиц — на 30-50 тыс. руб.

«Идет активное взаимодействие с заинтересованными участниками и федеральными органами исполнительной власти. Планируем, что к весенней сессии урегулируем все вопросы и внесем законопроект в Государственную думу», — сказал замминистра Никита Стасишин.

Минстрой пояснил, что платформу ГИС интегрируют с ФНС и другими регуляторами.