В полиции рассказали подробности аварии в Касимовском районе

ДТП произошло в четверг, 9 декабря.

Полиция рассказала подробности аварии в Касимовском районе. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 9 декабря, примерно в 8:15, на первом километре трассы «Ряжск — Касимов — Н. Новгород», на подъезде к рабочему поселку Лашма.

По предварительным данным, 38-летний мужчина на Lada Kalina столкнулся с Hyundai Accent, за рулем которого была 31-летняя женщина.

В результате аварии водитель иномарки, а также 31-летняя пассажирка Lada обратились за медицинской помощью.

Проводится проверка.