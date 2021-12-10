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В Михайловском районе задержали рязанца за незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия
Мужчину задержали на улице, так как он мог быть вооружен, а дома у него находились пятеро несовершеннолетних детей.

В Михайловском районе задержали рязанца за незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В поселке Горелка местный житель организовал в квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое, которое он планировал продавать через своих знакомых.

Сотрудники полиции задержали мужчину на улице, так как он мог быть вооружен, а дома у него находились пятеро несовершеннолетних детей.

У мужчины изъяли 50 тысяч рублей, которые он, предположительно, получил в качестве оплаты за оружие.

«В ходе обыска в квартире задержанного обнаружен фрезерный станок, слесарные инструменты и кустарно изготовленные части оружейных механизмов. Изъяты 10 переделанных пистолетов, пять самодельных ружей, более 250 патронов разного калибра, 11 банок с порохом и пустой тубус от гранатомета», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям 222 и 223 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия»).