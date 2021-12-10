В массовом ДТП в рязанской Горроще пострадал 50-летний мужчина

Авария произошла днем пятницы, 10 декабря, на улице Ленинского комсомола.

В рязанской Горроще случилось массовое ДТП. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 10 декабря, примерно в 11:50, в районе дома № 48 по улице Ленинского Комсомола.

По предварительным данным, 61-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которой был 50-летний мужчина.

После этого второй внедорожник продолжил движение. Машина столкнулась с Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan. Далее Toyota врезалась в стену частного дома.

В результате аварии пострадал 50-летний водитель Toyota Land Cruiser 200. Проводится проверка.

Фото — аТипичная Рязань