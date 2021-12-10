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В Красноярском крае мужчина избил кота за мяукание
Инцидент произошел в городе Назарово.

В Красноярском крае мужчина избил кота за то, что тот мяукал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Назарово.

Во вторник, 23 ноября, женщина в подъезде дома увидела кота с телесными повреждениями. Она обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Позже полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний горожанин. Мужчина объяснил, что избил кота из-за того, что тот мяукал. Он признал вину, отметил, что раскаивается и больше не допустит подобного.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ему грозит до трех лет лишения свободы.