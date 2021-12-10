В Госдуме задумали штрафовать людей за курение рядом с беременными и детьми

Такое предложение озвучил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В России планируют ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми. Такое предложение озвучил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Его слова привел RT .

Парламентарий обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Он напомнил, что в настоящее время в стране есть запрет за курение на отдельных территориях, по которому грозит штраф в размере от 500 до полутора тысяч рублей.

Вместе с этим он предложил наказывать людей за курение возле беременных или детей. Таким образом удастся уберечь их здоровье и спасти от негативного влияния табачного дыма. Депутат подчеркнул, что в ряде стран уже существуют аналогичные меры, которые предполагают увеличение штрафа.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере пять тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — подчеркнул депутат.