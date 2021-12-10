В Ермиши мужчина угрожал заколоть вилами мать

На посельчанина завели уголовное дело.

В Ермиши мужчина угрожал заколоть вилами мать. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя женщина. Она рассказала об угрозах со стороны сына. Участковые приехали на помощь.

По предварительной информации, 25-летний безработный ермишинец пришел домой и стал требовать от матери накрыть стол на обед. Женщина отказалась. Она пояснила, что не будет готовить, поскольку на еду нужны деньги, а мужчина не зарабатывает и не помогает по хозяйству.

Женщина вышла во двор. Агрессивный мужчина пошел за ней. На улице он схватил вилы и замахнулся на мать. Он пригрозил ей расправой.

Женщина убежала от сына и вызвала полицию.

Приехавшие правоохранители побеседовали с мужчиной о вреде алкоголя и необходимости ведения добропорядочного образа жизни. На посельчанина завели уголовное дело за угрозу убийством.