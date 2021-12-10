Скопинец без пальцев на ногах рассказал, как три года живет в гараже

Мужчина живет в гараже, который ему выделила родная сестра. В помещении находятся печка, электроплита и кровать.

Скопинец без пальцев на ногах рассказал, как три года живет в гараже. Сюжет об Александре в пятницу, 10 декабря, опубликовали на канале « Быть добру ».

Мужчине 48 лет, он живет в гараже в Скопине, который ему выделила родная сестра. В помещении находятся печка, электроплита и кровать.

Сама сестра, по признанию Александра, выгнала его из квартиры из-за того, что устраивала личную жизнь. Гараж тоже принадлежит сестре — он разделен на две половины, в котором живет сам мужчина, а во второй части лежат вещи его родственницы.

Александр признался, что около пяти лет назад на Новый год отморозил ноги. Он провел полгода в больнице, где ему провели две операции по ампутации пальцев ног на обеих ногах. Инвалидность ему не устанавливают, а на официальную работу по этой же причине не берут.

«Месяц работаю, а потом увольняют, как узнают, что нет пальцев на ногах», — рассказал мужчина.

Несмотря на это, Александр подрабатывает у друзей и знакомых — помогает в столовых, колет дрова и выполняет другую работу.