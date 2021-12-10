Рязанский бизнес-омбудсмен попросил Николая Любимова поддержать кафе и рестораны

Встреча губернатора с региональными уполномоченными прошла в пятницу, 10 декабря.

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин попросил Николая Любимова поддержать кафе и рестораны города. Об этом он заявил на встрече губернатора с уполномоченными в пятницу, 10 декабря, пишет сайт облправительства .

Пронин озвучил просьбу предприятий общепита оказать им поддержку. Речь шла, в частности, о корректировке ограничений по графикам работы заведений.

Глава региона заявил, что меры согласованы с Роспотребнадзором. Он назвал их адекватными складывающейся ситуацией с коронавирусом.

«Если ситуация позволит, то мы постараемся оперативно такие меры предусмотреть. Все зависит от уровня заболеваемости и во многом дисциплинированности людей», — отметил Николай Любимов.