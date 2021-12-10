Рязанская спортсменка стала чемпионкой России по пляжной борьбе

Турнир проходил 7-8 декабря в Москве.

Рязанская спортсменка Александра Зайцева стала чемпионкой России по пляжной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Спортсменка СШОР «Антей» победила в весе 60 килограммов. Зайцева выиграла в четырех встречах. В финале она оказалась сильнее призера страны по вольной женской борьбе, спортсменки из Подмосковья. Александру Зайцеву тренирует Валерий Хабаров.

Первый чемпионат России по пляжной борьбе проходил 7-8 декабря в Москве В нем участвовали более 100 спортсменов из 15 регионов.