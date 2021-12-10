Рязанская мэрия сообщила о свободных местах в детсадах для детей раннего возраста

Первое направление детей ожидается в конце декабря 2021 года.

Рязанская мэрия сообщила о свободных местах в детсадах для детей раннего возраста. Информация об этом появилась на сайте городской администрации в пятницу, 10 декабря.

По данным управления образования и молодежной политики, свободные места для детей раннего возраста имеются в следующих детсадах

для детей с 1 года до 2 лет в детских садах №№ 76 (Приокский), 110 (Московский район (2 группы), 99, 136 (Железнодорожный район), 121 (Дашково-Песочня (80 мест);

для детей с 2 до 3 лет в детских садах №№ 76 (Приокский), 131, 149 (Дашково-Песочня), 110 (Московский район (2 группы), 99 (Железнодорожный район), 147 (Дашково-Песочня (60 мест).

Сообщается, что первое направление детей ожидается в конце декабря 2021 года.