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Россиян предупредили о «маскировке» коронавируса зимой под другие вирусные инфекции
Среди них встречаются кашель, температура и нарушение дыхания.

Россиян предупредили о «маскировке» коронавируса зимой под другие вирусные инфекции. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что многие симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ, гриппа, энтеровирусной и ротавирусной инфекциями. Среди них встречаются кашель, температура и нарушение дыхания.

Чурадзе подчеркнул, что только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Поэтому при симптомах ОРВИ специалист порекомендовал сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса.