Россиян предупредили о «маскировке» коронавируса зимой под другие вирусные инфекции
Среди них встречаются кашель, температура и нарушение дыхания.
Россиян предупредили о «маскировке» коронавируса зимой под другие вирусные инфекции. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в интервью радио
Он напомнил, что многие симптомы коронавируса совпадают с признаками ОРВИ, гриппа, энтеровирусной и ротавирусной инфекциями. Среди них встречаются кашель, температура и нарушение дыхания.
Чурадзе подчеркнул, что только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Поэтому при симптомах ОРВИ специалист порекомендовал сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса.