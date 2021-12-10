Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук

Известно, что оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа, пропал еще 18 ноября.

Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии без головы и рук. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил telegram-канал Baza.

Известно, что оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа, пропал еще 18 ноября. Он вышел из дома после конфликта с бывшей супругой.

Его тело нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино по Тулой. У мужчины отсутствовали кисти рук и голова, а на груди и ногам обнаружили осколочные ранения. Также на месте следователи нашли рычаг взрывателя от гранаты.

Предположительной причиной смерти следователи назвали самоубийство. Правоохранители полагают, что этому могли способствовать семейные проблемы.

Фото mk.ru