Николай Любимов стал кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского

Орден главе региона в четверг, 9 декабря, вручил митрополит Марк.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Орден главе региона в четверг, 9 декабря, вручил митрополит Марк. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил награду Любимову «во внимание к помощи епархии и в связи с 50-летием со дня рождения».

Вручая орден, священник еще раз поздравил губернатора с юбилеем и поблагодарил за труды и «общие начинания, направленные на благо жителей Рязанской области».