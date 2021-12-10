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Нарколог рассказал о популярных мифах об употреблении алкоголя
Он сообщил о пагубных последствиях подобных способов.

Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн рассказал о популярных мифах, связанных с употреблением алкоголя. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, врач отметил, что не стоит «повышать градус» после бокала шампанского. «Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование», — сказал Брюн.

Специалист назвал мифом большую часть «народных способов» уменьшения вреда спиртного и уровня опьянения. В частности, он упомянул вариант с употреблением масла за час до праздника. По его словам, это дает кратковременный эффект.

«Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует — потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», — отметил врач.

Евгений Брюн также назвал мифом способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года».

«Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид», — объяснил позицию нарколог.

В качестве закуски он порекомендовал картофельное пюре. «Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», — добавил Брюн.