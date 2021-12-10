На здании рязанской больницы открыли мемориальную доску в честь врача Владимира Абросимова

Профессор умер в 2019 году.

На здании поликлинического корпуса рязанской больницы имени Семашко в пятницу, 10 декабря, открыли мемориальную доску в честь врача Владимира Абросимова.

Профессор умер в 2019 году. До этого он много лет руководил расположенной в здании корпуса кафедрой терапии и семейной медицины РязГМУ.

«Его работы по методам лечения пневмоний особенно пригодились во время коронавирусной инфекции. В нашем вузе учреждена и вручается стипендия имени Владимира Николаевича», — рассказал ректор вуза Роман Калинин.

«Мы обращались к нему с просьбой посмотреть больного и проконсультировать нас вечером, ночью… И были всегда уверены, что он придет, поможет советом», — вспомнила главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина.

Доска изготовлена скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми. На митинг в честь ее открытия пришли около полусотни врачей и медсестер больницы Семашко, а также гости из других учреждений. Им раздали переиздание книги Владимира Абросимова «Гипервентиляционный синдром в клинике практического врача».