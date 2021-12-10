На Северной окружной дороге в Рязани сбили сотрудника ДПС

В пятницу, 10 декабря, на Северной водитель 1976 года рождения на Nissan Primera сбил сотрудника ДПС. Полицейский находился на вызове из-за мелкого ДТП.

На Северной окружной дороге в Рязани сбили сотрудника ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 10 декабря, на Северной водитель 1976 года рождения на Nissan Primera сбил сотрудника ДПС. Полицейский в этот момент находился на вызове из-за мелкого ДТП.

Пострадавшего с незначительными травмами доставляли в больницу.