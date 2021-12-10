Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 декабря

Выходные не заставили себя долго ждать, и настало время рассказать о наиболее интересных культурных событиях, которые можно посетить в этот уик-энд.

Выходные не заставили себя долго ждать, и настало время рассказать о наиболее интересных культурных событиях, которые можно посетить в этот уик-энд.

В Рязанской филармонии 11 декабря состоится концерт воспитанников детских школ искусств и детских музыкальных школ «Юные виртуозы Рязани». Рязанский театр кукол 11 декабря представит очередную премьеру — спектакль «Маленькие трагедии» по знаменитому произведению Александра Пушкина. В арт-пространстве Fabrika 12 декабря состоится сольный концерт Эллы Хрусталевой. В художественном музее имени Пожалостина состоится концерт солистки Рязанского музыкального театра Ирины Воликовой с программой, посвященной творчеству Петра Чайковского.

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