КРЭТ презентовал новое медоборудование на международной выставке «Здравоохранение-2021»

Одной из новинок, представленных КРЭТ, стало усовершенствованное магнитотерапевтическое кресло «Релаксмаг». По словам авторов проекта, разработка не имеет аналогов и отличается высокой эффективностью.

Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации «Ростех» представил на международной выставке «Здравоохранение-2021» новые медицинские разработки. Эксперты Концерна провели мастер-классы и презентацию линейки физиотерапевтического оборудования, офтальмологических аппаратов и приборов для измерения внутриглазного давления. Одной из новинок, представленных КРЭТ, стало усовершенствованное магнитотерапевтическое кресло «Релаксмаг». По словам авторов проекта, разработка не имеет аналогов и отличается высокой эффективностью.

«На международной выставке впервые представили обновленный „Релаксмаг“ с улучшенной эргономикой и обновленным дизайном. В магнитотерапевтическом кресле применена технология лечения сердечно-сосудистых болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Устройство планируется использовать для проведения реабилитации, физиотерапии, а также в спортивной медицине для быстрого восстановления спортсменов», — рассказали в Концерне.

Работа «Релаксмага» основана на методе дозированного воздействия на организм человека слабыми магнитными полями. Основной рабочий элемент кресла — 4D-ячейка-модуль. Ее использование расширяет возможности формирования магнитных полей различной мощности, предусматривает функцию точечного воздействия и позволяет управлять динамикой магнитного поля. Авторы отметили, что новая разработка гарантирует возможность подобрать для каждого пациента свои зоны воздействия, сформировать индивидуальную программу и режим работы «Релаксмага».

«Государственный Рязанский приборный завод уже много лет известен своим медицинским оборудованием. Магнитотерапевтический комплекс „МультиМаг“ давно зарекомендовал себя, более 200 устройств активно используется и в России, и за рубежом. В 2020 году „МультиМаг“ был включен в программы реабилитации пациентов после Covid-19, что способствовало росту спроса на изделия. В этом году объем поставок магнитотерапевтического комплекса увеличился практически на 30%, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“ Александр Пан. — Кресло „Релаксмаг“ — новая модель этой линейки оборудования. Разработчикам удалось не только расширить функциональные возможности изделия и усовершенствовать его конструкцию, но и существенно снизить себестоимость. Сегодня с уверенностью можно говорить о прогнозируемом высоком спросе на „Релаксмаг“. Регистрация новинки в Росздранадзоре запланирована на 2022 год».

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов Р. Ф. Количество сотрудников — около 43 тысяч человек.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего — свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как «Автоваз», «КамАЗ», «Концерн Калашников», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод» и так далее. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн 589 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль — 121 млрд рублей, EBITDA — 305 млрд рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.