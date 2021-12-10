Глава администрации Касимовского района Герман Боков подал в отставку

Он работал на должности с 19 апреля 2019 года.

Глава администрации Касимовского района Герман Боков подал в отставку. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Депутаты районной думы рассмотрели заявление об уходе Бокова на внеочередном заседании в пятницу, 10 декабря. Большинство проголосовало «за»

Чиновник возглавлял район с 19 апреля 2019 года. Он объяснил отставку личными причинами. Боков поблагодарил депутатов за совместную работу.

Исполняющей обязанности главы администрации района стала Галия Рощина. Ранее она была заместителем Бокова по экономическим вопросам.

Фото — ИД «Пресса»