\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
-6°
Сбт, 11
-8°
Вск, 12
-4°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 16:47
Нал. EUR 81.70 / 83.65 16:47
Новости
Публикации
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
2 146
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
2 461
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
2 809
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
8 604
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава администрации Касимовского района Герман Боков подал в отставку
Он работал на должности с 19 апреля 2019 года.

Глава администрации Касимовского района Герман Боков подал в отставку. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Депутаты районной думы рассмотрели заявление об уходе Бокова на внеочередном заседании в пятницу, 10 декабря. Большинство проголосовало «за»

Чиновник возглавлял район с 19 апреля 2019 года. Он объяснил отставку личными причинами. Боков поблагодарил депутатов за совместную работу.

Исполняющей обязанности главы администрации района стала Галия Рощина. Ранее она была заместителем Бокова по экономическим вопросам.

Фото — ИД «Пресса»