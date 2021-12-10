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Эксперт назвал самые популярные направления для новогодних поездок россиян
Он отметил, что авиасообщение открыто с 60 странами.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал самые популярные направления для новогодних поездок россиян. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас авиасообщение есть с 60 странами. Около 30 доступны для туристического потока. «Но реально без двухнедельных изоляций и других серьезных ограничений — около десятка стран, немного. Потоки на Новый Год — это прежде всего Египет, который стал более бюджетным по сравнению с октябрем. Турция, которая пытается себя позиционировать не только как рекреационное направление, но и культурно-познавательное (Стамбул), и у нее получается. Объединенные Арабские Эмираты. Из новых Доминикана добавилась с октября, она очень активна в „карибской тройке“ с Кубой и Мексикой», — сказал Барзыкин.

Эксперт отметил, что постепенно начинает открываться и направление Юго-Восточной Азии. «Островной Вьетнам и Таиланд — это все с ограничениями, ПЦР-тестами… Это не массовый поток, но потихоньку Юго-Восточная Азия приоткрывается», — пояснил вице-президент РСТ.