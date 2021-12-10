Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2022 году

По словам специалиста, в 2021 году пара доллар/рубль не показывала сильной изменчивости.

Начальник управления торговых операций Георгий Ващенко озвучил агентству « Прайм » прогноз по курсу рубля в 2022 году.

По словам специалиста, в 2021 году пара доллар/рубль не показывала сильной изменчивости. «Пара USD/RUB торговалась в диапазоне приблизительно 69,50-77,50, причем в крайних точках находилась недолго», — отметил Ващенко.

По его мнению, устойчивость рубля связана с низкой долговой нагрузкой, ростом торгового баланса (около 20 миллиардов долларов в месяц) и российской экономики в целом (+4,5%).

Ващенко отметил, что при отсутствии внешних шоковых ситуаций, спокойная динамика сохранится. «Базовый прогноз: коридор 65-75», — подчеркнул он.