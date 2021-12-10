Депутат Мосгордумы заявила, что после вакцинации от ковида могут забеременеть и мужчины и женщины
Парламентарий объяснила, что ее слова вырвали из контекста.
Депутат Мосгордумы от «Единой России» Людмила Стебенкова в эфире первого канала заявила, что после вакцинации от коронавируса могут не только женщины, но и мужчины. Об этом
Позже в разговоре с URA.RU парламентарий отметила, что ее слова вырвали из контекста.
По словам Стебенковой, она имела ввиду, что с научной точки зрения заявления о негативном влиянии вакцинации на репродуктивное здоровье являются несостоятельными.